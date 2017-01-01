ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu Adana'da

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:14
TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu Adana'da

ADANA (AA) - TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, 12 kişinin hayatını kaybettiği özel öğrenci yurdu yangının ardından, Aladağ'da barınma sorununa çözüm olması amacıyla 250 kişilik yurdun yapımının sürdüğünü, bunun yeni eğitim-öğretim yılında hizmete girmesinin planlandığını bildirdi.

Sarı ve komisyon üyeleri, kentteki bir otelde Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İl Emniyet Müdür Osman Ak, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve diğer ilgililerle "Müzakere Toplantısı"nda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, gazetecilere açıklamada bulunan Sarı, geçen yıl 29 Kasım'da meydana gelen yangın faciasından sonra, 9 Şubat'ta çalışmalarına başlayan komisyonun iki gündür olayla ilgili yerinde inceleme yaptığını ifade etti.

Sarı, dün öncelikle Aladağ ilçesinde, yangına müdahale eden vatandaşlar ve itfaiye yetkililerinden bilgi aldıklarını belirterek, "Yangının çıkış nedeni, oluş biçimi, zamanında yeterli müdahalenin yapılıp yapılmadığı konusunda belediye başkanımız, kaymakamımız ve itfaiye yetkililerinden bilgiler aldık." diye konuştu.

Yurdun denetimleri ve olayın çıkmasına neden olan eksiklerle, öğrencilerin yurda yerleştirilme süreci ve öğrencilerin yurtta barınma koşullarıyla ilgili de çalışanları dinlediklerini aktaran Sarı, şöyle devam etti:

"Aladağ'da yaptığımız müzakerelerin ardından yanan yurt binasının bulunduğu alan ve Aladağ'da bulunan biri özel iki yurdu da bizzat yerinde inceledik. Buradan heyetimizle birlikte yurt yangınında hayatını kaybeden ve yaralanan yavrularımızın ailelerini ziyaret etmek üzere Köprücük, Karahan ve Kışlak mahallerimize gittik. Yurtla ve yangın olayıyla ilgili onların beyanlarını dinledik. Bundan sonraki süreçte ailelerimizin çocuklarının eğitim ve barınmasıyla ilgili ne tür ihtiyaçları olduğunu da tespit etmeye çalıştık. Bir daha bu tür elim kazaların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağımızı da belirttik. Ailelerimiz, öncelikle yargılama süreci sonunda sorumluların cezalandırılmasını istediklerini belirttiler. Biz de bunları Ankara'ya döndüğümüzde yetkili mercilere aktaracağımızı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve valiliğimiz aracılığıyla bugüne kadar destek yapıldığını ancak farklı ihtiyaçlarının da belirlenmesi için çalışma yapılmasını dile getireceğimizi söyledik."

- "Eksiklikler olduğunu gördük"

Bugün de Adana Valiliği'nden Aladağ'daki çocukların eğitim ve barınma imkanları ve yangın sonrasında ailelere yapılan destekler, yangın sonrası yapılan diğer çalışmalar ve yargılama sürecinde gelinen son durum hakkında bilgiler aldıklarını anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Olay yerinde yaptığımız incelemelerde yurdun denetimleri ve olaya müdahale sürecinde eksiklikler olduğunu gördük. Olayla ilgili olarak hem ailelerin hem de bizlerin arzusunun, bütün sorumluların belirlenip, adalete teslim edilmesi ve adaletin tecelli etmesi olduğunu belirttik. Özel yurtların kurulması ve denetlenmesiyle ilgili yeni yönetmeliğimiz yayınlandı. Komisyonumuzun çalışmaları sırasında tespit edilen ve hala eksik görülen unsurlar varsa bunlara komisyon raporumuza ekleyeceğimizi ifade ettik. Bundan sonra ne eğitim ve barınma mekanlarında ne de evlerimizde, yaşadığımız herhangi bir yerde acı tecrübeleri yaşamamak için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini belirttik."

- Aladağ'a 250 kişilik yurt yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığının geçen hafta yayınladığı yönetmelikle, özel yurtlarda çok daha sıkı denetimler yapılması konusunda mevzuatın alt yapısının belirlendiğini ifade eden Sarı, "Ücretsiz özel yurt hizmeti verilmesi yeni yönetmelikle yasaklandığından, ailelerin bundan sonra özellikle devlet yurdunu tercih etme noktasında daha sağlıklı tercihler yapacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yeni yönetmelikte yer alan düzenlemeler hakkında bilgi veren Fatma Güldemet Sarı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Aladağ'da barınma sorununa çözüm olması, afete dayanıklı, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda barınacağı, 250 kişilik yurt yapımı için 5 milyon 428 bin lira hibe alınmıştır, finansman tahsisi yapılmıştır. Bildiğimiz kadarıyla inşaat devam etmektedir. Umarız ki yeni eğitim-öğretim yılının başında bu yurdumuz bizim de desteğimizle inşallah faaliyete geçecektir. Öğrencilerimiz artık Aladağ'da devlet yurdunda kalacaktır. İki gündür Adana'da elde ettiğimiz bilgiler ve bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda belirlediğimiz tespitler ve önerilerimize komisyonumuzun raporunda yer vereceğiz. Umarız hepimizin ortak çalışması olarak yayınlanacak raporumuz, çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak için katkıda bulunur."

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere, 12 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Adana'da kapkaç iddiası
YEREL

ADANA'DA KAPKAÇ İDDİASI
Mete Yarar: &quot;Küresel sermaye güçlü bir Türkiye istemiyor&quot;
YEREL

METE YARAR: "KÜRESEL SERMAYE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İSTEMİYOR"
Okul çevresindeki tezgahlarda uyuşturucu arandı
YEREL

OKUL ÇEVRESİNDEKİ TEZGAHLARDA UYUŞTURUCU ARANDI
ÇGC'den 'Kent Muhabirliği Eğitimi'
YEREL

ÇGC'DEN 'KENT MUHABİRLİĞİ EĞİTİMİ'
Adana'da kolonya deposunda patlama
YEREL

ADANA'DA KOLONYA DEPOSUNDA PATLAMA
Sesli gülmek için &quot;Sesli Gülenler&quot; sizleri bekliyor
YEREL

SESLİ GÜLMEK İÇİN "SESLİ GÜLENLER" SİZLERİ BEKLİYOR
FETÖ sanığı iki doktor 15 yıl hapis istemiyle yargılanacak
YEREL

FETÖ SANIĞI İKİ DOKTOR 15 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK
Başkan Sözlü engelli farkındalığı için yürüdü
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ ENGELLİ FARKINDALIĞI İÇİN YÜRÜDÜ
Yüreğir'de turnuva heyecanı başladı
YEREL

YÜREĞİR'DE TURNUVA HEYECANI BAŞLADI
Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı'ndan Birlik ve Beraberlik Şöleni
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARI ADANA İL BAŞKANLIĞI'NDAN BİRLİK VE BERABERLİK ŞÖLENİ
Büyükşehir'den Engelsiz Adana Çalıştayı ve Engelli Festivali
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ENGELSİZ ADANA ÇALIŞTAYI VE ENGELLİ FESTİVALİ
Minik öğrencilere akülü arabayla trafik eğitimi
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERE AKÜLÜ ARABAYLA TRAFİK EĞİTİMİ
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI

Teknenin çarptığı kişinin ölümüne ilişkin dava
YEREL

TEKNENİN ÇARPTIĞI KİŞİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA
Özel harekat polisinden ormanda tatbikat
YEREL

ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN ORMANDA TATBİKAT
Adanaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
YEREL

ADANASPOR'DA TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
5. kattan düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı
YEREL

5. KATTAN DÜŞMEK ÜZERE OLAN ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI
Adana'da sahte estetikçi kuaföre 2 ayrı suçtan tutuklama
YEREL

ADANA'DA SAHTE ESTETİKÇİ KUAFÖRE 2 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA
Adana'da FETÖ/PDY sanıklarına hapis cezası
YEREL

ADANA'DA FETÖ/PDY SANIKLARINA HAPİS CEZASI

Şehit asker Fatih Yeniay'ın ismi lisede yaşayacak
YEREL

ŞEHİT ASKER FATİH YENİAY'IN İSMİ LİSEDE YAŞAYACAK
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
&quot;ByLock&quot; kullanıcısı hakim adayının tahliye isteğine ret
YEREL

"BYLOCK" KULLANICISI HAKİM ADAYININ TAHLİYE İSTEĞİNE RET
ASKİ araç filosunu genişletiyor
YEREL

ASKİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETİYOR
Yöresel lezzet fuarı açılışı 30 metrelik kebapla yapıldı
YEREL

YÖRESEL LEZZET FUARI AÇILIŞI 30 METRELİK KEBAPLA YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...