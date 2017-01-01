TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu Adana'da

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ADANA (AA) - TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, 12 kişinin hayatını kaybettiği özel öğrenci yurdu yangının ardından, Aladağ'da barınma sorununa çözüm olması amacıyla 250 kişilik yurdun yapımının sürdüğünü, bunun yeni eğitim-öğretim yılında hizmete girmesinin planlandığını bildirdi.

Sarı ve komisyon üyeleri, kentteki bir otelde Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İl Emniyet Müdür Osman Ak, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve diğer ilgililerle "Müzakere Toplantısı"nda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, gazetecilere açıklamada bulunan Sarı, geçen yıl 29 Kasım'da meydana gelen yangın faciasından sonra, 9 Şubat'ta çalışmalarına başlayan komisyonun iki gündür olayla ilgili yerinde inceleme yaptığını ifade etti.

Sarı, dün öncelikle Aladağ ilçesinde, yangına müdahale eden vatandaşlar ve itfaiye yetkililerinden bilgi aldıklarını belirterek, "Yangının çıkış nedeni, oluş biçimi, zamanında yeterli müdahalenin yapılıp yapılmadığı konusunda belediye başkanımız, kaymakamımız ve itfaiye yetkililerinden bilgiler aldık." diye konuştu.

Yurdun denetimleri ve olayın çıkmasına neden olan eksiklerle, öğrencilerin yurda yerleştirilme süreci ve öğrencilerin yurtta barınma koşullarıyla ilgili de çalışanları dinlediklerini aktaran Sarı, şöyle devam etti:

"Aladağ'da yaptığımız müzakerelerin ardından yanan yurt binasının bulunduğu alan ve Aladağ'da bulunan biri özel iki yurdu da bizzat yerinde inceledik. Buradan heyetimizle birlikte yurt yangınında hayatını kaybeden ve yaralanan yavrularımızın ailelerini ziyaret etmek üzere Köprücük, Karahan ve Kışlak mahallerimize gittik. Yurtla ve yangın olayıyla ilgili onların beyanlarını dinledik. Bundan sonraki süreçte ailelerimizin çocuklarının eğitim ve barınmasıyla ilgili ne tür ihtiyaçları olduğunu da tespit etmeye çalıştık. Bir daha bu tür elim kazaların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağımızı da belirttik. Ailelerimiz, öncelikle yargılama süreci sonunda sorumluların cezalandırılmasını istediklerini belirttiler. Biz de bunları Ankara'ya döndüğümüzde yetkili mercilere aktaracağımızı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve valiliğimiz aracılığıyla bugüne kadar destek yapıldığını ancak farklı ihtiyaçlarının da belirlenmesi için çalışma yapılmasını dile getireceğimizi söyledik."

- "Eksiklikler olduğunu gördük"

Bugün de Adana Valiliği'nden Aladağ'daki çocukların eğitim ve barınma imkanları ve yangın sonrasında ailelere yapılan destekler, yangın sonrası yapılan diğer çalışmalar ve yargılama sürecinde gelinen son durum hakkında bilgiler aldıklarını anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Olay yerinde yaptığımız incelemelerde yurdun denetimleri ve olaya müdahale sürecinde eksiklikler olduğunu gördük. Olayla ilgili olarak hem ailelerin hem de bizlerin arzusunun, bütün sorumluların belirlenip, adalete teslim edilmesi ve adaletin tecelli etmesi olduğunu belirttik. Özel yurtların kurulması ve denetlenmesiyle ilgili yeni yönetmeliğimiz yayınlandı. Komisyonumuzun çalışmaları sırasında tespit edilen ve hala eksik görülen unsurlar varsa bunlara komisyon raporumuza ekleyeceğimizi ifade ettik. Bundan sonra ne eğitim ve barınma mekanlarında ne de evlerimizde, yaşadığımız herhangi bir yerde acı tecrübeleri yaşamamak için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini belirttik."

- Aladağ'a 250 kişilik yurt yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığının geçen hafta yayınladığı yönetmelikle, özel yurtlarda çok daha sıkı denetimler yapılması konusunda mevzuatın alt yapısının belirlendiğini ifade eden Sarı, "Ücretsiz özel yurt hizmeti verilmesi yeni yönetmelikle yasaklandığından, ailelerin bundan sonra özellikle devlet yurdunu tercih etme noktasında daha sağlıklı tercihler yapacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yeni yönetmelikte yer alan düzenlemeler hakkında bilgi veren Fatma Güldemet Sarı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Aladağ'da barınma sorununa çözüm olması, afete dayanıklı, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda barınacağı, 250 kişilik yurt yapımı için 5 milyon 428 bin lira hibe alınmıştır, finansman tahsisi yapılmıştır. Bildiğimiz kadarıyla inşaat devam etmektedir. Umarız ki yeni eğitim-öğretim yılının başında bu yurdumuz bizim de desteğimizle inşallah faaliyete geçecektir. Öğrencilerimiz artık Aladağ'da devlet yurdunda kalacaktır. İki gündür Adana'da elde ettiğimiz bilgiler ve bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda belirlediğimiz tespitler ve önerilerimize komisyonumuzun raporunda yer vereceğiz. Umarız hepimizin ortak çalışması olarak yayınlanacak raporumuz, çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak için katkıda bulunur."

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere, 12 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.