Down sendromlu gençler "asker" oldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 4 down sendromlu genç temsili asker oldu.

Malkara Belediyesine ait Kapalı Düğün Salonu'nda, temsili asker olan down sendromlu gençler için eğlence düzenlendi.

Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un eşi Seda Yurdakul, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Başkütük ve Kadın Meclisi üyeleri ile down sendromlu gençlerin ailelerinin katıldığı etkinlikte, temsili askerler Tugay Çimen, Murat Doğan, Hasan Berk Koçak ve Murat Budak'a kına yakıldı.

Üzerinde askeri üniformalı subay maketi, Türk bayrağı ve askeri kule bulunan pastayı kesen down sendromlu gençler, daha sonra Malkara Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve aileleri ile müzik eşliğinde dans edip halay çekti.

Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yılmaz da gençlere, Malkara 14 Kasım Spor Kulübünün formasını hediye etti.