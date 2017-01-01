Minik öğrencilerden annelerine mektup

ÇANKIRI (AA) - PTT Çankırı Başmüdürlüğünün "Anneler Günü" için hayata geçirdiği proje kapsamında ilkokul öğrencileri annelerine mektup yazdı.
Anneler Günü öncesinde gerçekleştirilen projede PTT tarafından kağıt ve zarf verilen Güneş İlkokulu öğrencilerinden annelerine mektup yazmaları istendi.
Minik öğrenciler, öğretmenler eşliğinde PTT Merkez Şubesi'ne giderek yazdıkları mektupları görevlilere teslim etti. Mektuplar, Anneler Günü'nde sahiplerine ulaştırılacak.
Okul müdürü Muzaffer Derelli, AA muhabirine, müfredat kapsamındaki dersler dışında milli ve manevi değerleri de çocuklara nakşetmeye çalıştıklarını söyledi.
Gelişen teknolojisi nedeniyle günümüzde bazı iletişim araçlarının kullanılmadığına dikkati çeken Derelli, "Bunlardan biri de mektup veya tebrik kartıyla haberleşmek. Bunu öğrencilerimize unutturmamak için PTT iş birliğiyle proje başlattık. Projede çocuklarımız annelerine mektup yazarak gönderme fırsatı buldu." dedi.
Derelli, öğrencilere bu fırsatı sunan PTT yetkililerine teşekkür etti.