Hakkari'de terörle mücadele

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye tuzaklanan 3 patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Yeşildere mezrası kırsalında el yapımı patlayıcı bulunduğuna dair bilgi edinilmesi üzerine arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan çalışmada 15'er kilogram ağırlığında tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen el yapımı patlayıcı, usulüne uygun imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği de kaydedildi.