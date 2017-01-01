ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 18:01

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün ilçedeki esnaf yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.Y. (46), M.A. (50), M.A. (49), A.Ö. (50), Ö.U. (57), Ö.M. (42), A.K. (28) ve T.T. (47) gözaltına alındı. Y.B. (34) adlı zanlının ise arandığı öğrenildi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Dört teker bir direksiyon, kurallara uy çıkmasın tansiyon&quot;
YEREL

"DÖRT TEKER BİR DİREKSİYON, KURALLARA UY ÇIKMASIN TANSİYON"
5. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası
YEREL

5. ULUSLARARASI ARENA AQUAMASTERS YÜZME ŞAMPİYONASI
Bodrum'da engel yok şenlik var
YEREL

BODRUM'DA ENGEL YOK ŞENLİK VAR
Milas'ta polis sürücülere gül dağıttı
YEREL

MİLAS'TA POLİS SÜRÜCÜLERE GÜL DAĞITTI
Marmaris Belediyesinden bbisiklet yolu hakkında açıklaması
YEREL

MARMARİS BELEDİYESİNDEN BBİSİKLET YOLU HAKKINDA AÇIKLAMASI
Vali Çiçek, Marmaris'te Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi
YEREL

VALİ ÇİÇEK, MARMARİS'TE MAHALLE MUHTARLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
112 ekiplerine saldırı
YEREL

112 EKİPLERİNE SALDIRI
Ortaca'da FETÖ operasyonu; 9 gözaltı
YEREL

ORTACA'DA FETÖ OPERASYONU; 9 GÖZALTI
Milas 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği başlıyor
YEREL

MİLAS 1. ULUSLARARASI BALIK FESTİVALİ VE ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ BAŞLIYOR
Milas'ta bahar konseri mest etti
YEREL

MİLAS'TA BAHAR KONSERİ MEST ETTİ
Kediler için yola yatıp &quot;kasis&quot; oldular
YEREL

KEDİLER İÇİN YOLA YATIP "KASİS" OLDULAR
Milaslı engelli öğrencilerden anlamlı hediye
YEREL

MİLASLI ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI HEDİYE
Şehit Başsavcı Alper son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU; 3 TUTUKLAMA
Fethiye'de jandarmadan yılın şoförüne ödül
YEREL

FETHİYE'DE JANDARMADAN YILIN ŞOFÖRÜNE ÖDÜL
Milas Türk Musikisi Derneğinden 88. konser
YEREL

MİLAS TÜRK MUSİKİSİ DERNEĞİNDEN 88. KONSER
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ekiplerin dağda aradığı paraşütçü otelinde bulundu
YEREL

EKİPLERİN DAĞDA ARADIĞI PARAŞÜTÇÜ OTELİNDE BULUNDU
Eşsiz Bodrum, Kayseri'de
YEREL

EŞSİZ BODRUM, KAYSERİ'DE
Özel bireylerden Mitso'ya teşekkür
YEREL

ÖZEL BİREYLERDEN MİTSO'YA TEŞEKKÜR
Milas Belediyesi'nden engellilere hizmet kolaylığı
YEREL

MİLAS BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİLERE HİZMET KOLAYLIĞI
Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı
YEREL

FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN İNEK KURTARILDI
Gölköy'de deniz dibi temizliği
YEREL

GÖLKÖY'DE DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ
Özel öğrencilerden resim ve el sanatları sergisi
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN RESİM VE EL SANATLARI SERGİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...