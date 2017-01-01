Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün ilçedeki esnaf yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.Y. (46), M.A. (50), M.A. (49), A.Ö. (50), Ö.U. (57), Ö.M. (42), A.K. (28) ve T.T. (47) gözaltına alındı. Y.B. (34) adlı zanlının ise arandığı öğrenildi.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.