Motorlu testereyle yüzünü kesen kişi hastanelik oldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'nın Kahta ilçesinde, motorlu testereyle odun kesmeye çalışan kişi yüzünden yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçtepe köyünde, odunları motorlu testereyle kesmeye çalışan Ramazan Gültekin (30), bir anlık dalgınlık sonucu yüzünden yaralandı.
Testereyle yüzünün sağ tarafından yaralanan Gültekin, 112 acil servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Ramazan Gültekin, buradaki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.