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Şehit Başsavcı Alper son yolculuğuna uğurlandı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 18:35

AYDIN (AA) - Kazada hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Başsavcı Alper'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki babaevinde hellallik alınmasının ardından Söke ilçesindeki İlyasbey Camisi'ne getirildi.

Cenazenin getirilişi sırasında Alper'in yakınları gözyaşı döktü.

Mustafa Alper'in cenazesi, ikindi namazının ardından bir süre polislerin omuzunda taşındıktan sonra Granta Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehit Alper'in yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, hakim ve savcılar ile diğer ilgililer katıldı.

Bu arada, 2003'te trafik kazasında hayatını kaybeden eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun cenaze namazı da Söke ilçesindeki İlyasbey Camisi'nde kılınmıştı.

Denizli'de dün, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) 20 AB 548 plakalı makam otomobili, Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gittiği sırada, Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta, Uğur T'nin (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı.

Kazada, Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli yaşamını yitirmiş, koruma polisi ise yaralanmıştı.

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