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Kars'ta Osmanlı-Rus savaşları döneminden kalma top mermisi bulundu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 18:59
Kars'ta Osmanlı-Rus savaşları döneminden kalma top mermisi bulundu

KARS (AA) - Sarıkamış ilçesinde 1877-1878 yıllarında yapılan Osmanlı-Rus savaşları döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hamamlı Köyü Hançerli Düzü mevkisinde Kadir Aykutluğ, kendisine ait tarlayı traktörle sürerken patlamamış top mermisi buldu.

Aykutluğ, İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber vermesi üzerine tarlaya gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba uzmanı ekipler, gerekli inceleme yaptıktan sonra Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla top mermisini güvenli bölgede imha etti.

20 santimetre uzunluğunda 81 milimetre çapında, üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan ve geri tepmesiz olduğu belirlenen patlamamış top mermisinin 1877-1878 yıllarında yapılan Osmanlı-Rus savaşları döneminden kaldığı tahmin ediliyor.

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