Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen, tutuklu eski ilçe emniyet müdür yardımcısı Fikri Özer'in yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 3. duruşmaya ''FETÖ/PDY'ye üye olduğu'' ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan eski Başiskele İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fikri Özer ve avukatı Murat Altun katıldı.

Sanık Özer, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, telefonuna ByLock indirmediğini ve kullanmadığını, FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek, tahliyesini istedi.

Özer, wifisini arkadaşlarının kullanımına açtığını belirterek, "ByLock programı bir başkası tarafından yüklenip kullanılmış olabilir. Ancak ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Cep telefonum emniyet müdürlüğünde. Teknoloji ilerledi. Eğer telefonuma ByLock yüklendiyse bulunabilir. Telefonumda hangi işlem yapıldığı anlaşılabilir. Uzun zamandır tutukluyum, mağdurum. Beraatimi tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Murat Altun, 10 aydır tutuklu olan müvekkili hakkında ByLock dışında bir iddia bulunmadığını savunarak, "Müvekkilimin delilleri karartma ve kaçma şüphesi bulunmamaktadır. Daha fazla mağdur olmaması için tahliyesini talep ediyoruz." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Onur Altınışık mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun vasfı, dosyadaki mevcut delil durumu ve delillerin tam olarak ikmal edilmemiş olmasından dolayı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan, söz konusu IP adreslerinden hangi gün ve saatlerde erişim sağlandığının rapor halinde istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.