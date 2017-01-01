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Erzurum'da "FETÖ'nün kadın yapılanması" davası

11 Mayıs 2017 Perşembe, 19:41

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kadın biriminde olduğu ve örgütle bağlantılı Cevhere Derneğinin yönetim kurulunda görev yaptığı iddiasıyla 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Gülten Şan, Hatice Kiraz ve Şenay Kara ile sanık avukatları katılırken, tutuklu yargılanan Melek Gürler ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmaları alınan sanıklardan Gürler, suçlamaları kabul etmeyerek "Benim hiçbir terör örgütü ile alakam olmamıştır. Daha önceki tüm itirazlarımda da bunu dile getirdim. ByLock programını da hiç bilmiyorum. Ne yükledim ne de kullandım. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Kara, Fem Dershanesinde okuyan bir çocuğu olduğunu, dershanede İngilizce öğretmeni olan Füsun Çetinkaya'nın fakir çocuklara maddi yardım yapmak amacıyla kermes kurulacağını belirterek, "Buna izin almak için de bir dernek olması gerektiğini, hayır için bu derneğe girmemizi istediğinde ben de bu sebeple kabul ettim. İşin doğrusu kurulduğu zamanı dahi hatırlamıyorum. Ben sadece bir şeye imza attığımı hatırlıyorum. Sonrasında ne yapıldığını hatırlamıyorum. Hiçbir terör örgütü ile alakam yoktur, suçsuzum." dedi.

Sanık Kiraz da belirtilen dernekten haberi olmadığını ileri sürerek, "Füsun isimli öğretmenin isteği ve tüm her şeyi onun düzenlemesi üzerine yaptım. Ne olduğundan dahi haberim yoktur. Ben sayman olduğumu dahi karakolda söylenince öğrendim. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu derneğe devamda etmediğim, hiç gitmediğim için de ne olup bittiğini de bilmiyorum." diye konuştu.

Sanık Şan ise Füsun öğretmenin kendisine kimsesiz öğrencilere yardım edileceğini söylediğini ve imza istediğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Ben de bu sebeple ve hayır için imza verdim. Sonra ne olduğunu bilmiyorum. Takip de etmedim. Yine bu kişinin Fem Dershanesinde öğretmen olması, çocuğumun okuması sebebiyle Zaman gazetesine bütün velileri üye ettiklerini söyleyerek üye olmamı rica etti. Çocuğumun öğretmeni olması sebebiyle kabul ettim. Tüm bu olaylarla hiçbir ilgim yoktur. Terör örgütü üyesi değilim."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Melek Gürler'in tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların ev hanımı olduğu, FETÖ/PDY'nin kadın biriminde oldukları anlatılıyor.

FETÖ/PDY'yle bağlantılı Hınıs ilçesinde faaliyet gösteren Cevhere Derneğinde sanıkların yönetim kurulu üyeleri olduğunun yer aldığı iddianamede, sanık Kara'nın derneğin kurucu üyesi ve daimi başkanı olduğunun tespit edildiği ve sanık Gürler'in ByLock kullanıcısı olduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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