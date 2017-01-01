GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Muğla ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Mayıs'ta Kocaeli'nin Körfez, Derince, İzmit ve Dilovası ilçeleriyle, Samsun ve Muğla'da uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Körfez Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden bazıları, bu sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 21 zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, üç gün önce söz konusu illerdeki 21 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 646 uyuşturucu hap, 4 kilo 404 gram esrar, 9,37 gram kannabinoid maddesi ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirmişti.