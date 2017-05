Erzincan'da "Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu" başladı

ERZİNCAN (AA) - Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Biz vatanımıza, milletimize, Türkiye'mize çok düşkünüz. Ona göre her şeyimizle, varlığımızla, canımızla, devlet ne kadar bizim arkamızdaysa, biz de Türkiye'nin o kadar arkasındayız ve bu devlete faydalı olmaya çalışacağız." dedi.

Erzincan Üniversitesi ile DATÜB tarafından düzenlenen "Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu" başladı.

Üniversitenin Hukuk Fakültesi yerleşkesindeki konferans salonunda gerçekleştirilen programda, mehteran gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kassanov, açılışta yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin her zaman iyilik bilen bir millet olduğunu söyledi.

Ahıska halkının, yaşadıkları ülkelere hiçbir zaman yük olmadığını ve fayda sağladığını, dilini, dinini, örf ve adetini kaybetmeyip gururla hayatını sürdürdüğünü ifade eden Kassanov, şöyle konuştu:

"Biz vatanımıza, milletimize, Türkiye'mize çok düşkünüz. Ona göre her şeyimizle, varlığımızla, canımızla, devlet ne kadar bizim arkamızdaysa, biz de Türkiye'nin o kadar arkasındayız ve bu devlete faydalı olmaya çalışacağız. Biz iyi zamanda da sıkıntılı zamanda da devletimizin arkasındayız. Neden? Çünkü Türkiye Devleti her zaman bizim arkamızda oldu. Arkamızda olmayabilirdi de. Çünkü biz başka bir devletin vatandaşlarıyız. Ama Türkiye Devleti nereye gitse, Amerika'ya gitse, orada Ahıskalılarla görüşüyor. Kazakistan'a, Kırgızistan'a gelse, Ahıskalılarla görüşüyor. Her yerde gösteriyor ki biz sizin arkanızda varız."

Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu da Ahıska toprağının, Anadolu ve Türkiye için "anahtar olduğunu" belirterek, "Onun için çok kıymetlidir. Oradan kovulan, yurtsuz edilen kahraman Ahıskalılar, canlarını, mallarını terk ettiler ve vatansız bırakıldılar." dedi.

Vali Ali Arslantaş ise Erzincan'a yerleştirilen Ahıska Türkleri için yapılan çalışmaları anlattı.

Daha sonra Kassanov, protokol üyelerine, günün anlam ve önemine binaen gümüş tabak hediye etti.

Programa, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Turan, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ile çok sayıda davetli katıldı.

- Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu

Sempozyumda, Ahıska Türklerinin göç, savaş ve sürgünler sonucu yerleştikleri farklı coğrafyalarda kimliklerini ve kültürel özelliklerini korumaları konusu ele alınacak.

Farklı ülke ve üniversitelerden 170 akademisyenin 9 ayrı başlık altında 135 bildiri sunacağı sempozyumda, kültür, eğitim, tarih, dini hayat, sağlık gibi konu başlıkları altında oturumlar düzenlenecek.

Sempozyum 3 gün sürecek.