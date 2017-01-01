Mezun öğrencilerden mehteranlı geçiş

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ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) düzenlenen törende mezun öğrenciler, mehteran eşliğinde geçiş yaparak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Üniversitenin Doğu Yerleşkesindeki 19 Mayıs Öğrenci Meydanı'nda düzenlenen törende, Isparta Erenler Mehter Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde mezun öğrenciler ailelerin ve hocalarının önünden geçiş yaptı.

Ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde geçişini gerçekleştirilen öğrenciler, mizah yüklü pankartlar taşıdı.

Geçişin ardından törende konuşan SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, 1992 yılında kurulan üniversitenin bugün 25'inci yılını kutladığını, üniversitenin 25 yılda yepyeni hayatlara ve görüntülere sahne olduğunu söyledi.

SDÜ'nün genç bir ifadan değil kocaman bir çınar olduğunu belirten Çarıkçı, "ilham veren üniversite" sloganıyla model haline geldiklerini kaydetti.

Mezun olan öğrencilere seslenen Çarıkçı, şöyle konuştu:

"Hayatın içinde gerçekten dönüm noktası diyebileceğimiz önemli başlangıçlar vardır. Yürümeye ya da konuşmaya başladığınız gün önemlidir. İlkokula başladığınız gün önemlidir. Bir meslek edinmek için sıcak aile ortamından kopup gurbete çıktığınız ve üniversiteye adım attığınız gün önemlidir ama içerisinde acı tatlı yüzlerce hatıranın yer aldığı üniversite öğrenciliğinin ardından mezun olma noktasına geldiğiniz gün belki de en önemlisidir. Bugün işte o gündür. Bugün okul ortamındaki eğitimin sona erdiği ve hayatın başka bir yükünün omuzlarınıza yükleneceği, iş dünyasının büyülü atmosferinin rüyalarınıza girmeye başlayacağı bir gündür. "

Konuşmanın ardından öğrenciler, keplerini fırlatarak mezuniyet heyecanı yaşadı.