16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

MERSİN (AA) - Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) kapsamında "Mersin Limanı Ritmini Arıyor" temasıyla beste yarışması yapıldı.
MUMF'nin Mersin Limanı'na ithafen gerçekleştirdiği 7. beste yarışmasının final konseri, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Finale kalan 5 eseri, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası (MDOB) sanatçıları Seda Balkarlı, Serkan Akbıyık, Pınar Arslan Işık, Merve Çavdar, Alper Kılıç ve Sami Kaan Metin tarafından seslendirildi. Konserde seyirciler, dinledikleri 5 parçaya puan vererek sıralamayı belirledi.
Yarışmada Soner Özer'in bestelediği "Mersinerji" rumuzlu eseri birinci, Akın Kılıç'ın "Tını" rumuzlu eseri ikinci, Kemal Alpan'ın "Bulut" rumuzlu eseri üçüncü oldu.
Dereceye girenlere para ödülleri verildi.