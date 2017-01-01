Sapanca Gölü'ne giren genç boğuldu

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SAKARYA (AA) - Sapanca Gölü'ne giren 19 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Serdivan ilçesindeki Esentepe mevkisine gezintiye çıkan Yasin Karaaslan (19), serinlemek için Sapanca Gölü'ne girdi.

Gölde açıldıktan bir süre sonra gözden kaybolan Karaaslan'ı arkadaşları aramaya başladı. Bir süre sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Karaaslan, 112 Acil Servis Ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Karaaslan'ın, acil servisteki müdahalenin ardından kaldırıldığı yoğun bakım servisinde hayatını yitirdiği bildirildi.

Hastaneye gelen Karaaslan'ın babası ve yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Aileden fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etti.