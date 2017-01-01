Erzurum'daki deprem

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen deprem sonucu Gölveren Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 20.58'de merkez üssü Aşkale ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşlar ikinci bir sarsıntı korkusuyla bir süre sokakta bekledi. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 2 saat aileleriyle dışarıda bekleyen vatandaşlar, daha sonra yeniden evlerine döndü.

Sarsıntıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, merkeze bağlı Gölveren Mahallesinde bazı evlerde hasar oluştu.

AFAD ile Türk Kızılayı ekipleri, mahalleye giderek, evleri hasar gören vatandaşlar için çadır kurma çalışması başlattı.



