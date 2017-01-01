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Diyanet İşleri Başkanı Görmez Bursa'da

12 Mayıs 2017 Cuma, 07:34
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Bursa'da

BURSA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Bursa'da tarihi Emir Sultan Camii'nde sabah namazını kıldırdı, vatandaşlara vaaz verdi.

"Sabah namazı buluşmaları" kapsamında Emir Sultan Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelen Görmez, namaz kıldırarak dua ettirdi.

Vaazında sabah namazının faziletlerini anlatan Görmez, "Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, 'Eğer siz sabah namazını bu şekilde cemaatle kılmanın faziletini bilseydiniz ve gücünüz yetmeseydi sürünerek gelirdiniz' buyuruyor. Cenabı Hak bize güç kuvvet vermiş, gücümüzle kuvvetimizle gelebiliyoruz. Hayatımızın son demine kadar gelebilmeyi, onun huzurunda durabilmeyi Cenabı Hak bizlere nasip etsin." dedi.

Görmez, camide saf tutan gençlere de seslendi.

Gençlere günde beş vakit namaz kılmalarını nasihat eden Görmez, şöyle konuştu:

"Bu ne büyük bir şereftir, bu ne büyük bir güzelliktir. Hayatınız boyu günde beş defa Rabbinizle buluşuyorsunuz. Tabiatla, kainatla beraber uyanıyorsunuz, onun huzurunda, divanında duruyorsunuz. Kendinizi hiçbir zaman bu nimetten mahrum bırakmayın. Cenabı Hak bizleri bu büyük nimetten hiçbir zaman mahrum bırakmasın, Müslüman zürriyetini kıyamet sabahına kadar ibadetsiz, namazsız, niyazsız eylemesin inşallah. Bilhassa evlatlarımızın üzerinde titreyelim. Onların bu güzel, bu büyük nimetten mahrum olmamaları için yalvaralım."

Görmez, vaazının ardından vatandaşlarla tokalaştı.

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