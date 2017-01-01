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Ağrı'daki terör operasyonu

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:03

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Tendürek Dağı Kışlak mevkisinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 9'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

Tendürek Dağı'nda dün çıkan çatışmada 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 asker şehit olmuş, 2'si ağır olmak üzere 11 asker yaralanmıştı.

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