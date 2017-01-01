Trabzonspor ile Adanaspor 38. randevuda

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Adanaspor, yarın Adana'da yapacakları maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne dek iki takım arasında yapılan 37 karşılaşmada, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunurken, 8 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 62 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.
Adana'da oynanan 18 maçın 10'unda Trabzonspor, 4'ünde ev sahibi takım galip geldi. 4 maçta ise taraflar berabere kaldı.
Bordo-mavililer, Adana'da oynadığı son 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, en son 1980-81 sezonunda rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.
İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyeti 2000-2001 sezonunda Trabzonspor, 7-1'lik sonuçla elde etmişti.