FETÖ/PDY'nin "mahrem memurları"na yönelik operasyon

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ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, yazı işleri müdürü, mübaşir, katip, infaz koruma ve denetimli serbestlik memuru 11 şüpheli adliyeye gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Zonguldak Adliyesi, Devrek Açık Cezaevi ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde FETÖ üyesi olduğu öne sürülen memurlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan memurların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Mayıs'ta, Zonguldak Adliyesi, Devrek Açık Cezaevi ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde FETÖ üyesi olduğu öne sürülen memurlara yönelik operasyonda, aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katipleri, mübaşir, infaz koruma memurları, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde görevli memurlar ile cezaevinde kaloriferci olarak görev yapan 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan bir zabıt katibinin evinde yapılan aramada, kitap içine saklanmış "B" serisi 1 dolar ele geçirilmiş, şüphelilerin örgütün "mahrem memurları" olduğu iddia edilmişti.