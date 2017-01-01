ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ/PDY'nin "mahrem memurları"na yönelik operasyon

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:00

ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, yazı işleri müdürü, mübaşir, katip, infaz koruma ve denetimli serbestlik memuru 11 şüpheli adliyeye gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Zonguldak Adliyesi, Devrek Açık Cezaevi ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde FETÖ üyesi olduğu öne sürülen memurlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan memurların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Mayıs'ta, Zonguldak Adliyesi, Devrek Açık Cezaevi ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde FETÖ üyesi olduğu öne sürülen memurlara yönelik operasyonda, aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katipleri, mübaşir, infaz koruma memurları, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde görevli memurlar ile cezaevinde kaloriferci olarak görev yapan 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan bir zabıt katibinin evinde yapılan aramada, kitap içine saklanmış "B" serisi 1 dolar ele geçirilmiş, şüphelilerin örgütün "mahrem memurları" olduğu iddia edilmişti.

İLGİLİ HABERLER
BEÜ Karaelmas'ın Renkleri'ni sanatla buluşturuyor
YEREL

BEÜ KARAELMAS'IN RENKLERİ'Nİ SANATLA BULUŞTURUYOR
Alaplı şehir parkına yeni dekoratif havuzlar
YEREL

ALAPLI ŞEHİR PARKINA YENİ DEKORATİF HAVUZLAR
Başkan Tekin , Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti
YEREL

BAŞKAN TEKİN , BAKAN ÖZHASEKİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Zonguldak'ta KBRN tatbikatı
YEREL

ZONGULDAK'TA KBRN TATBİKATI
TÜİK, nüfus istatistiklerini açıkladı
YEREL

TÜİK, NÜFUS İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI
Zonguldak'taki &quot;Temizlik&quot; operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ "TEMİZLİK" OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'dan güdümlü füze açıklaması
TEKNOLOJİ

VE TESLİM EDİLDİLER!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!