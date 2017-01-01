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İntihar süsü verilmiş cinayeti polis aydınlattı

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:47
İntihar süsü verilmiş cinayeti polis aydınlattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaklaşık 4 ay önce bir kişinin otomobilinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın cinayet olduğu iddiasıyla bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, 23 Ocak'ta Panayır köyü yolunda Burhan Yaman'ın (40) otomobilinde ölü bulunmasıyla ilgili harekete geçen ekipler, olayın intihar değil de cinayet olabileceği şüphesiyle çalışmalarını genişletti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, olayda kullanılan tabanca üzerindeki parmak izlerinin silinmeye çalışıldığını ve silahın maktulün eline sonradan verildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler, maktulle aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan Ö.E.Y'yi gerçekleştirilen operasyon sonucu İzmit'teki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Gölcük Adliyesine sevk edildi.

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