Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Muş'ta:

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MUŞ (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İşverenlerimizin kendi canına veya kendi yakınının canına, sağlığına verdiği değer gibi yanında çalışanlarının sağlığına ve yaşamına değer vermesini arzuluyoruz." dedi.

Muş'taki bir otelde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Müezzinoğlu, Bakanlık olarak çalışma hayatını ilgilendiren konularda Türkiye genelinde düzenli olarak toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Müezzinoğlu, Muş'un çalışma hayatını ilgilendiren konularını, çalışma hayatının dinamiklerine gelecekte katkı sağlayacak önerileri alacaklarını belirterek, bu yılın ocak ayı itibarıyla başlattıkları, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kampanyası" çerçevesinde 12 üst düzey bakanlık yöneticisinin bütün illeri ziyaret ettiğini anımsattı.

Ziyaretler sırasında dile getirilen taleplerin değerlendirilmesi ve ortak aklın bulunması konusunda bu programın önemli katkılarını gördüklerini vurgulayan Müezzinoğlu, gündeme gelen taleplerin bir kısmının yasal düzenlemelere alt yapı oluşturduğunu, yönetmelik değişikliklerine zemin hazırladığını, bir kısmının da bürokrasinin engellerini veya fark edemedikleri olumsuzlukları düzenlemelerine vesile olduğunu dile getirdi.

- "Ana gündemimiz işsizlikle mücadele"

Bu yılın ilk 4 ayında ana gündemlerinde işsizlikle mücadele ve istihdamı arttırmanın yer aldığını anlatan Bakan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Cumhuriyet tarihinin en güçlü kampanyasını ve desteğini Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 7 Şubat'ta TOBB'da kamuoyuna açıkladık. 1,5 milyon artı istihdama 2017 sonuna kadar ulaşabilmek için bütün sigorta primleri ve vergileri dahil olmak üzere asgari ücretli bir çalışanımızın devlete ait bütün yükümlülüklerinin 773 lirasını Bakanlık olarak biz üstlendik ve bu anlamda geniş bir kampanyayı başlattık. Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık, gerek çalışmak isteyen kesimden gerekse çalıştırmak isteyen işverenlerimizden. Muş'ta Valimiz bin 800 artı istihdam olduğunu söyledi. Bizdeki rakam bin 656. Ama bunun bin 800 rakamlar olması doğaldır çünkü biz 10 günlük periyotlarını girdi çıktı işlemlerini yaptığımız için yüzde 5'lik geriden gelme tablomuz olabilir."

Müezzinoğlu, Muş'ta farklı projelerle rakamı 5 bin artı istihdama çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Bunun dışında işbaşı eğitimlerinden istihdama giren 437 insanımız var. Bu zaten 2 binin üzerine taşıyor Muş'u. Toplum yararına çalışmada da bin 700 artı istihdam sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

- "İkinci ana gündemimiz iş sağlığı ve güvenliği

Müezzinoğlu, yıl sonuna kadar istihdamı arttırma gündemlerinin devam edeceğini vurgulayarak, bunun yanında mayıs ayından itibaren de gündemlerinin ilave ikinci ana temasının iş sağlığı ve güvenliği olduğunu bildirdi.

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kampanyanın startını yarın İstanbul'da vereceklerini belirten Müezzinoğlu, "Medeniyet anlayışımız insanı yaşatmaktan yana ve temel felsefemiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bir basamak da ileri gidiyoruz, AK Parti yönetimi anlayışı olarak 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin.' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yanımızda çalışan, bize emanet gibi gelen çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği açısından işverenlerimizin duyarlılığını önemsiyoruz." diyen Mehmet Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 4 ayda yoğun şekilde iş sağlığı ve güvenliği konusunu çalışacağız. Ölümlü iş kazalarını minimize edecek bütün tedbirleri almamız lazım. Bizim masa başında tedbir almamızdan daha önemlisi bu konuda topyekün duyarlılığımız esastır. Yoksa kanun çıkarmak ve cezai müeyyideler uygulamak başarı için yeterli değil. Başarı için anlamlı ve değerli olan çalışan insanlarımızın iş sağlığı ile ilgili bilinçlenmesi, buna değer vermesi, alınan tedbirlerin bilinçli şekilde uygulanabilmesine yardımcı olması veya bunu bizzat kendisinin talep etmesidir. O nedenle burada ciddi düzeyde bir duyarlılık, eğitim, bilinçlendirme konusunda işçimizi de işverenimizi de yönlendiren bir çalışmayı başlatıyoruz. Önce bir duyarlılık kampanyası. İşverenlerimizin kendi canına veya kendi yakınının canına, sağlığına verdiği değer gibi yanında çalışanlarının sağlığına ve yaşamına değer vermesini arzuluyoruz."

Müezzinoğlu, kampanyanın birinci etabının yaygın teftişler yapmak ve cezalar kesmek üzerine değil, güçlü bir bilinçlendirme ve duyarlılık üzerine kurulduğunu söyledi.

- "En çok ölümlü iş kazaları inşaat sektöründe"

Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerdeki sektörlerde kitleyi duyarlılığa, bilinçli olmaya yönelten bir kampanyanın yarın startını vereceklerini aktaran Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Buradaki toplantıya inşaat sektörlerinden temsilcileri davet ettik. Ölümlü iş kazalarının en çok olduğu sektör inşaat sektörü. Son iki günde rastladım ama medyaya da yaygın şekilde, inşaat sektöründe çatıda çalışanların tedbir olmadan çatının üzerinde gezdiğini, iskele üzerinde ip cambazı gibi tedbirsiz gezdiğini görüyoruz. Bu anlamda medyamızın yapıcı, bilinçlendirici, duyarlılığı arttırıcı kampanyasına da ihtiyacımız var."

Toplantıya Muş Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Alkan, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, AK Parti Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Ertemel, İŞ-KUR Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Cesur, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantı basına kapalı devam etti.







