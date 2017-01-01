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ANTALYA (AA) - Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi (61) ve eşi Aysin Büyüknohutçu'nun (61) öldürülmesinden duydukları üzüntüyü dile getirerek, cinayetin faillerinin ve gerçek sebeplerinin ortaya çıkartılması çağrısı yaptı.

Kurt, Antalya'nın Finike ilçesindeki yayla evinde, KİRADER Genel Başkanı Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşinin öldürülmesine ilişkin, konsey üyeleri ve çevrecilerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, Büyüknohutçu'nun, kent konseyinde uzun yıllar Tüketici Hakları Çalışma Grubu Başkanlığı yaptığını belirtti.

Büyüknohutçu'nun çevre dostu ve toplumsal sorunlara duyarlı olduğunu, usulsüz uygulamalarla hukuk kuralları kapsamında mücadele ettiğini vurgulayan Kurt, çiftin ölümünün Antalyalıları derinden etkilediğini kaydetti. Büyüknohutçu çiftinin Finike'de sedir ormanlarının korunması ve taş ocaklarının çevreye verdiği zarar konusunda azimle mücadele ettiğini anımsatan Kurt, "Bu duyarlılık tüm Antalyalılara örnek olmalıdır. Antalya Kent Konseyi ve kamuoyu olarak bu vahşi ve hunharca işlenen cinayetin faillerinin ve gerçek sebeplerinin ortaya çıkartılmasını bekliyoruz. Sebebi ne olursa olsun insanlar böyle hunharca katledilemez. Bu katliamı yapanları, varsa yaptıranları lanetliyoruz." dedi.

Kurt'un konuşmasının ardından kent konseyi üyeleri, Büyüknohutçu çifti için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Finike ilçesinde KİRADER Genel Başkanı Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu, evlerinde av tüfeğiyle öldürülmüştü. Cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, komşularının ifadesinden yola çıkarak aynı mahallede yaşayan Ali Y'nin (31) çiftten daha önce borç para aldığını belirlemişti. Ekipler, Ali Y'yi aynı mahalledeki evine düzenlenen operasyonda gözaltına almıştı.

Zanlının üst aramasında Büyüknohutçu çiftinin evlerinden gasbettiği öne sürülen 2 bin lira ele geçirilmişti.

Ali Y'nin, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, hasta eşinin tedavi masraflarını karşılamak için eve gasp amaçlı girdiğini, suç aleti tüfeği kuyuya attığını söylediği öğrenilmişti.



