Hakkari'de terör operasyonu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 el bombası, 25 kilogram patlayıcı ve 9 patlayıcı düzeneği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Siyah Tepe bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, 250 doçka mühimmatı, 5 RPG-7 mühimmatı, 4 RPG-7 sevk fişeği, 5 savunma tipi el bombası, 2 el bombası taşıma kılıfı, 750 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 25 kilogram cinsi tespit edilemeyen patlayıcı madde, bin biksi mühimmatı, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 metre kablo ve ateşleyici düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.