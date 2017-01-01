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Zonguldak'ta hemzemin geçitte kaza: 2 ölü

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:00

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, hemzemin geçitte treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışan Cevat Erikoğlu (55) yönetimindeki 67 YE 973 plakalı otomobile, Çatalağzı beldesinden Karabük'e kömür taşıyan tren çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Döndü Gençel (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Erikoğlu ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada trenin çarpması sonucu sürüklenen otomobilde bulunan Erikoğlu ve köylüsü olduğu belirtilen Gençel'in, Namazgah köyünden ilçeye kurulan pazar için geldikleri öğrenildi.

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