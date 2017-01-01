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Darbe girişimin başarısız olduğunu anlayınca panik yaşamış

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:08
Darbe girişimin başarısız olduğunu anlayınca panik yaşamış

KIRKLARELİ (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 15 tutuklu eski askeri personelin yargılandığı davanın beşinci gününde tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, ceza infaz kurumu ring araçlarıyla yoğun güvenlik önlemleri altında salona getirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu çevresinde İl Emniyet Müdürlüğünce, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sanık yakınları, salon girişinde oluşturulan polis kontrol noktasından geçirilerek içeri alındı.

Sanık savunmalarının tamamlandığı duruşmada, tanıkların dinlenmesine devam edildi.

Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile katılan tutuklu tanık eski yarbay Murat Yanık, hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı bulunan Trakya'daki askeri birliklerinden sorumlu darbeci komutan Uzay Şahin ve Mehmet Murat Çelebioğlu hakkında darbe girişimin yaşandığı geceye dair bilgiler verdi.

Yanık, ifadesinde, darbe girişimi gecesi İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında Uzay Şahin ve Mehmet Murat Çelebioğlu ile birlikte olduklarını söyledi.

Brifing odasındaki televizyondan darbe girişimine ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini ifade eden Yanık, İstanbul birliklerinin yetersiz kaldığını, bu nedenle İstanbul'a yakın birliklerden yardım istenmesi gerektiği yönünde söylemlerin olduğunu ileri sürdü.

Uzay Şahin'in yardım istemek amacıyla telefonla konuşmak için odadan ayrıldığını aktaran Yanık, şöyle devam etti:

"Darbe girişimi gecesi 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında ben, Uzay Şahin ve Mehmet Murat Çelebioğlu ile beraberdik. Brifing odasında yaşananları takip ettik. İstanbul'daki birlikler yetersiz kalmaya başlayınca Uzay Şahin panik yaşamaya başladı. Murat Çelebioğlu'na 'İstanbul yakınındaki birliklerden yardım istemek lazım' diye söylediğini duydum. Daha sonra Uzay Şahin 'ben bir telefon edeyim' diyerek odadan çıktı. Görüşmeye şahit olmadığım için içeriği hakkında bilgiye sahip değilim. Uzay Şahin ile İstanbul'da sürekli beraberdik. Ancak İstanbul dışındaki faaliyetlere ben katılmadım. Uzay Şahin, Trakya birlikleriyle ilgili herhangi bir isim vermedi."

Tanık Kırklareli İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara da darbe girişiminin yaşandığı gece ailesiyle birlikte tatilde olduğu için komutan vekili Yarbay Mehmet Metin Omur'dan bilgi almaya çalıştığını belirtti.

Omur'dan il jandarma komutanlığına gönderilen sıkıyönetim emrini telefon aracılığıyla göndermesini istediğini anlatan Acara, Omur'un gizli bir evrak olduğu gerekçesi ile göndermekten çekindiğini öne sürdü.

Israr üzerine 22 maddelik sıkı yönetim emrini gönderdiğini kaydeden Acara, sıkı yönetim emrinin eklerinin bulunduğunu ve eklerinde sıkı yönetim komutanları isim listeleri bulunduğundan Kırklareli'ne döndüğünde haberi olduğunu iddia etti.

Ayrıca Omur'u Kırklareli Valisi Esengül Civelek'in telefonlarına cevap vermesi yönünde ikaz ettiğini bildiren Acara, "Sayın valimiz beni arayarak 'Yarbay Metin Omur'a ulaşamıyorum. Telefonlarımı açmıyor. Söyle ona hakkında yasal işlem başlatacağım.' dedi. Bunun üzerine Metin yarbayı arayarak sert bir şekilde ikaz ederek 'Valimizin telefonlarını niye açmıyorsun.' dedim. Metin yarbay telefonu duymadığını belirtti. Bana karşı eylem ve söylemindeki tavrını bilemem. Darbeye destek verip vermediğini de bilemem." diye konuştu.

Duruşmaya bir süre ara verildi.

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