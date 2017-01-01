Kütahya'da "Özel Çocuk Şenliği"

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KÜTAHYA (AA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Engellilerimiz, Türkiye'de son yıllarda altın çağını yaşamaktadırlar. Bunun en büyük mimarı, bunu övünerek söylüyorum, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Kütahya'da, Engelliler Haftası dolayısıyla Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi bünyesindeki Engelsiz Hayat Topluluğu tarafından "Özel Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Federasyon Başkanı Aydın, üniversitenin Germiyan Yerleşkesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda engellilerin hayat kalitesinin artırılması yönünde ciddi çalışmaların yapıldığını söyledi.

Engelli bireylerin hayatın her alanında var olmaya başladığına dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"Engellilerimiz Türkiye'de son yıllarda altın çağını yaşamaktadırlar. Bunun en büyük mimarı, bunu övünerek söylüyorum, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün Dumlupınar Üniversitesinde engelli kardeşlerimize öyle bir zemin hazırlanabildiyse bu cumhurbaşkanımız sayesindedir. Biz daha önceki yıllarda okulların en kötü sınıflarında, spor salonlarına adeta atılmış vaziyetteydik. 'Bu çocuk engelli, bundan bir şey olmaz.' denilerek bizi köşeye, kenara atarlardı. Lütfen bu söylediklerim yanlış anlaşılmasın, bazen bir kaymakamın önüne çıkardık, kaymakam bile bir engelli çocuğu kabul etmiyordu. Ama şimdi sayın bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız engelli çocuklarımızın ellerinden öpüyor."

Aydın, engelliler konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ve organizasyonda görev alan öğretim üyesi ve öğrencilere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Engelli öğrencilere destek veren kurum, kuruluş ve iş adamlarına teşekkür plaketlerinin de verildiği etkinlikte, özel çocukların işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumaları ve şarkı söylemeleri ilgi gördü.

Etkinliğe, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Genel Müdürü Berrin Altınöz, akademisyenler, davetliler, engelli öğrenciler ile aileleri katıldı.



