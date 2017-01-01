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Bitlis'te FETÖ'nün darbe girişimi davası

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:42

BİTLİS (AA) - Bitlis'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan dönemin 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Settar Afşar'ın da aralarında olduğu rütbeli 5 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanıklardan Afşar SEGBİS aracılığıyla bağlandı, eski Kurmay Başkanı Ercüment Takır, eski Lojistik Şube Müdürlüğünden sorumlu Binbaşı Akın Cellat, eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Yüzbaşı Halis Işıklı ve daha önceki duruşmada tahliye edilen eski İstihkam Şube Müdürü Taner Öztürk ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada, meslekten ihraç edilen eski Vali Yardımcısı Salih Altun ve eski Adilcevaz Kaymakamı Özer Özbek'in olaya ilişkin ifadeleri mahkeme heyetince okundu.

Altun'un ifadesinde şunlar yer aldı:

"Darbe günü vali vekilliğine bakıyordum. O gece Ercüment Takır, arayarak 'Afşar'ın, değerlendirme yapmak için bizi tugaya davet ettiğini' söyledi. Buna katılmayacağımı söyledim. Bizi derdest edeceklerini düşündüm ve tugaya gitmedim. Bu saatte çay içilmez ve bunun doğru olmadığını söyledim. Derdest edeceklerini ve tugay komutanının da bu işin içinde olduğunu düşündüm."

Özbek de ifadesinde şunları kaydetti:

"Beni o akşam tugaydan aradılar ve 'İlçe jandarma komutanlıklarına davet edileceksiniz, bu davete icabet edin'. Ben de arayan kişiye ilçe jandarma komutanı yanımda ve bana böyle bir şey demediğini söyledim. O da bana 'Davet olursa icabet edin' dedi."

Sanıklardan Işıklı, söz alarak, Özbek'e "Davete icabet edin" diye emir kipi kullanmadığını ve kibar bir konuşma olduğunu ileri sürdü.

Afşar da tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklar, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen 1. Tabur Komutanı Yarbay Özgür Karagül de o gece sanıklar Cellat ve Işıklı'nın kendisini arayarak acil toparlanmaları gerektiğini söylediğini anlattı.

Mahkeme heyeti, iddia makamının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.

- İddianameden

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, Afşar'ın, diğer sanıklara, vali yardımcıları, il ve ilçe emniyet müdürleri, il ve ilçe belediye başkanları, jandarma komutanları ve kaymakamları kışlaya davet etmeleri yönünde emir verdiği belirtiliyor.

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