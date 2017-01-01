ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tokat'ta cinayet

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:10

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde tartıştığı genç kız tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Günebakan köyünde Orhan K. (19) ile "Ö.K. (18)" isimli genç kız, Meşepınarı mevkisine hayvan otlatmaya gitti.

Orhan K. ile Ö.K. arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Genç kız, bu sırada av tüfeğini aldığı Orhan K'ye ateş etti.

Ö.K'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Orhan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Ö.K'nin jandarmadaki ifadesinde, Orhan K'nin kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.


İLGİLİ HABERLER
Niksar'da balık pazarının açılışı yapıldı
YEREL

NİKSAR'DA BALIK PAZARININ AÇILIŞI YAPILDI
Tokat'ta yamaç paraşütü heyecanı
YEREL

TOKAT'TA YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEYECANI
Reşadiye Kaplıca Otel Yenileniyor
YEREL

REŞADİYE KAPLICA OTEL YENİLENİYOR
Tokat'ta otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
YEREL

TOKAT'TA OTOMOBİLLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 3 YARALI
Reşadiye'de uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı
YEREL

REŞADİYE'DE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI
Yapılandırma taksitleri kısa mesajla hatırlatılacak
YEREL

YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ KISA MESAJLA HATIRLATILACAK
Zile'de 17 konağın cephe restorasyonu başladı
YEREL

ZİLE'DE 17 KONAĞIN CEPHE RESTORASYONU BAŞLADI
Tokat'ta çocukların korunmasına yönelik uygulama
YEREL

TOKAT'TA ÇOCUKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMA
TTSO Başkanı Arat gündemi değerlendirdi
YEREL

TTSO BAŞKANI ARAT GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!