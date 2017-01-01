Vatandaşlara KKKA uyarısı

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SİVAS (AA) - Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü, yaz aylarıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının görülmeye başlandığını belirterek vatandaşları uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, KKKA'nın çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalık olduğu belirtildi.

Hastalığın hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda öldürücü olabildiğine dikkati çekilen açıklamada, "Kenelerin yoğun olarak bulunduğu yerler özellikle hayvancılığın yapıldığı, orman kenarı parçalı arazi yapısına sahip çalı ve çırpılı alanlar ile otlakların bulunduğu yerlerdir. İlimiz kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir." ifadelerine yer verildi.

Hayvan barınaklarına, kırsal alanlara, orman kenarı ve tarım arazileri ile bu gibi yerlere gidenlerin mümkün olduğunca vücutta açık kısım kalmamasına özen göstermesi gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kenelerin daha kolay fark edilmesi nedeniyle açık renkli elbiseler tercih edilmelidir. Kenelerin vücuda girebileceği yerlerin kapatılması gerekmektedir. Kırsal alandan, orman kenarından ve tarladan dönüşte mutlaka vücut ve elbiseler kontrol edilmeli, kene olup olmadığı araştırılmalıdır. Kene tutunmasından sonra 10 gün içinde ateş, halsizlik, iştahsızlık, karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir."

Açıklamada, ayrıca kene ile mücadele kapsamına büyükbaş ve küçükbaş hayvan ilaçlama çalışmalarının yapıldığı bilgisi paylaşıldı.