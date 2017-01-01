İbrahim Erkal'ın vefatı

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ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İstanbul'da geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal için taziye mesajı yayımladı.

Ilıcalı, mesajında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erkal için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte sanatçıyı hastanede ziyaret ettiğini bildiren Ilıcalı, mesajında şunlara yer verdi:

"Değerli sanatçımız, hemşehrimiz, Erkal'ı en son yoğun bakımda ziyaret ettim. Daha önce beyin ölümünün gerçekleştiğini biliyoruz. Bundan sonra geri dönüşün olmadığı konusunda bir kez daha Bakanımız Akdağ ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde, doktorlarımız tarafından bilgilendirildik. Akşam saatlerinde de Erkal'ın vefatını derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye büyük bir değerini kaybetti. İbrahim Erkal, hem ülkemiz hem de Erzurum adına çok değerli, vefalı bir sanat insanımızdı. Buradan değerli dostumun kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Erzurumlu hemşehrilerime, sabır ve başsağlığı diliyorum."

- "O, Erzurum'a sevdalı gerçek bir Dadaştı"

Yücelik, mesajında, adı her zaman Erzurum ile anılan sevilen sanatçı İbrahim Erkal'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "O, Erzurum'a sevdalı gerçek bir Dadaştı." ifadesini kullandı.

Yaşadığı talihsiz olayın ardından hastaneye kaldırılan ve yaşam mücadelesi veren Erkal'ın ölümünün başta Erzurum halkı olmak üzere bütün sevenlerini yasa boğduğunu belirten Yücelik, şunları kaydetti:

"Onun yüreği hep memleketi için, hep hemşehrileri için attı. O, şehrimizin kültür ve sanat elçisiydi. Erzurum'un tanıtımı için hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir hesap yapmadan çok emek verdi. Erzurum gerçek anlamda bir kıymetini kaybetti. Allah'tan kendisine rahmet, sevenlerine, ailesine ve Erzurum'a başsağlığı diliyorum."

- "Erzurum adına acı bir kayıptır"

Korkut, mesajında, geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir hastanede yaşamını yitiren Erkal'ın, Erzurum'un değerleriyle yetişmiş bir sanatçı olduğuna dikkati çekti.

"Erzurum adına acı bir kayıptır." ifadesini kullanan Korkut, şunları kaydetti:

"Sanatçılar bir toplumun önemli değerleridir. Erzurum, özellikle Narman ilçemiz geçmişten günümüze önemli sanat insanları, halk ozanları, yani aşıkları yetiştirmiştir. Emrah'tan Sümmani'ye çok kıymetler bu topraklardan çıkmıştır. İbrahim Erkal, bu değerlerle yetişmiş, besteleri ve sözleriyle yüreklere kazınmıştır. Ölümü, öncelikle ailesi, Erzurumlu hemşehrileri ve milletimiz için önemli bir kayıp olmuştur. Değerli eşlerine, geride bıraktığı yavrularına, ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun, Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."

- "Tam bir Erzurum beyefendisiydi"

Orhan ise Erkal'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu aktararak, şu ifadelere yer verdi:

"Onun hemen her şarkısında, türküsünde Erzurum vardı, Palandöken vardı. O, Erzurum kültürüyle yoğrulmuş, örnek bir sanatçı, gerçek bir dadaş, tam bir Erzurum beyefendisiydi. Hayatını ve sanatını Erzurum'a adadı. Sanat camiasında Erzurum, İbrahim Erkal ile tarif bulurdu. Çok genç yaşta vefatı bizleri, tüm hemşehrilerimi ve sanat camiasını derinden yaraladı. Başta kıymetli eşi, çocukları ve yakınları olmak üzere, aziz hemşehrilerim ile sanat camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."







