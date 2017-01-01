Beton mikseri ile halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, halk otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Saray Kapaklı çevre yolunun Çayla kavşağında, Mehmet Öztürk idaresindeki 59 M 8552 plakalı özel halk otobüsü ile İlyas Demirbaş yönetimindeki 59 TG 533 plakalı beton mikseri çarpıştı.
Kazada, özel halk otobüsünde bulunan Fikriye Yıldırım ile ismi öğrenilemeyen bir kadın hayatını kaybetti, sürücülerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastanede tedavi altına alınırken, ölenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.