"1. Akdeniz'in En Büyük Kitap Fuarı" açıldı

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HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "1. Akdeniz'in En Büyük Kitap Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki 5 bin metrekare kapalı alanda açılan fuara, 126 yayınevi katıldı.

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Hatay'ın kültür yönü fazla olan bir şehir olduğuna dikkati çekti.

Kentin eğitim alanında da Türkiye ortalamasının üzerinde bir il olduğunu belirten Tetikoğlu, "Bir ülkenin ekonomisi, kişilerin gelir seviyesi yükseldiği zaman, kitaplara ayıracağı ücretler de daha fazla olacaktır. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Güven ise fuarın hem kitapseverlere hem de kente büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Fuarın ilk gününe yüksek bir katılım olduğunu vurgulayan Güven, "Hatay, kültür seviyesi yüksek bir şehirdir. İnşallah bu fuar da amacına ulaşacaktır. Devamında da buraya hem yayınevleri hem de yazarlarımız zevkle geleceklerdir." dedi.

Serdar Güven, 15 ilçeden öğrencileri servislerle fuara getireceklerini ve bu sayede tüm öğrencilerin fuardan yararlanmasını sağlamak istediklerini aktardı.

Fuarın 21 Mayıs'a kadar açık kalacağı, farklı gün ve saatlerde Şükrü Erbaş, İlber Ortaylı, Ataol Behramoğlu, Hanefi Avcı ve Ayşe Kulin gibi 20'ye yakın yazarın açılan stantlarda imza günleri düzenleyeceği de bildirildi.