Hayırsever iş adamından eğitime destek

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, hayırsever bir iş adamı Adapazarı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere araç bağışladı.

Akgün Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Akgün, Fiat Fiorino marka aracın anahtarını, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye teslim etti.

Töre, Arifiye ilçesindeki otomobil bayisinde düzenlenen araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, Sakarya'da 180 bin öğrencinin olduğunu belirterek, "Bütün Milli Eğitim çalışanları olarak alanda olmamız gerekiyor. Öğrencileri birebir takip etmemiz gerekiyor. Bunun için de bizlerin en çok ihtiyaç duyduğu konulardan bir tanesi de ulaşım araçlarıdır. Bugün bu ihtiyacımız Akgün bayisi tarafından karşılandı. Bundan böyle okullarımızı, ilçelerimizi, mahallelerimizi daha sık sık arkadaşlarımız ziyaret ederek çocuklarımızla, öğretmenlerimizle, okul yöneticilerimizle birebir ilgilenme şanslarını yakalayacaklardır. Bu yüreği güzel, gönlü güzel insanlara ben sonsuz teşekkür ediyorum. Bakanım adına, valim adına, kurumum adına, çocuklarımız adına bayimize teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu.

Süleyman Akgün de aracın hayırlı günlerde kullanılmasını dileyerek, Sakarya için eğitime, sağlığa ve diğer alanlara destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Törene Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Cevherli, şube müdürleri ve firma yetkilileri katıldı.



