Genç kız av tüfeğiyle vuruldu

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 19 yaşındaki genç kız av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, 11 yaşındaki kardeşi ise yaralandı.

Köyceğiz ilçesi Pınarköy Mahallesi'nde İpek Kovan (19) ve kardeşi Hasan Can Kovan (11) evlerinin önünde otururken, iddiaya göre Emrah P. (25) tarafından av tüfeği ile vuruldu.

Ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İpek Kovan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, kardeşi Hasan Can Kovan’ın ise başından hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İpek Kovan’ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan Emrah P.'yi arama çalışması başlattı.