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Şehit Uzman Onbaşı Muğla'da toprağa verildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:33

MUĞLA (AA) – Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Alper Seven'in cenazesi memleketi Seydikemer ilçesinde defnedildi.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Seven'in cenazesi öğleden sonra askeri uçakla Dalaman Havalimanı'na, oradan da konvoyla Muğla'nın Seydikemer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan baba İlhami Seven’in evine getirildi.

Burada, baba İlhami, anne Yasemin ile şehidin eşi Neslihan Seven tabutun başında gözyaşı döktü.

Cenaze, evin önünde helallik alınmasının ardından vatandaşların da katılımıyla Seydiler Mahallesi'nde bulunan tören alanına getirildi.

Cenaze başına gelen şehidin eşi Yasemin Seven elinde eşinin fotoğrafı ile uzun süre gözyaşı dökerek tabutu öptü. Seven'i yakınları ve jandarma personeli güçlükle sakinleştirdi.

Jandarma Uzman Onbaşı Alper Seven'in cenazesi, ikindi namazının ardından Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Seydiler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, CHP Muğla milletvekilleri Nurettin Demir, Ömer Suha Aldan, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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