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Yabancı öğrenciler Türkçe için yarıştı

12 Mayıs 2017 Cuma, 20:59
Yabancı öğrenciler Türkçe için yarıştı

KONYA (AA) - 13. Karamanoğlu Mehmet Bey'i Anma ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) Arası Türkçe Konuşma Yarışması'na katılan 21 öğrenci birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) ev sahipliği yaptığı yarışmaya Türkiye'deki 21 üniversiteden 21 öğrenci, jüri önünde dereceye girmek için yarıştı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmadan önce yaptığı konuşmada, gurbette okumanın zor olduğunu söyledi.

Beş yıl yurt dışında eğitim aldığını ve öğrencilerin ne tür sıkıntılar çektiğini iyi bildiğini belirten Şeker, "Birçoğunuzun ailesi yanında yok. Biz sizlere aile olmaya çalışıyoruz. Biz bir şeyler öğreniyoruz. Siz bir şeyler öğreniyorsunuz. KONDİL benzeri TÖMER’ler size Türkçe başta olmak üzere bu hizmeti yürütüyor." dedi.

NEÜ Türkçe Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONDİL) Müdürü Prof. Dr. Kemal Özcan da 2016'daki yarışmada öğrencileri Mümin El Hüseyni'nin birinci olduğunu, bu nedenle bu yılki programa ev sahipliği yaptıklarını anımsattı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, jüri önünde hazırladığı konuşmaları yaptı.

Jürinin değerlendirmesinin ardından yarışmada, Merita Isljami birinci, Mariam Surmanidze ikinci, Ayah Kabouk üçüncü oldu. Yarışma, toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile sona erdi.

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