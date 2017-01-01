Şırnak'ta şehit asker için tören

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Hüseyin Işık (24) için tören düzenlendi.
23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.
Daha sonra şehit Işık'ın cenazesi memleketi Bayburt'a gönderilmek üzere, helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
Törene Vali Ali İhsan Su, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve şehidin silah arkadaşları katıldı.
Uludere ilçesine bağlı Bestler Derler bölgesinde devam eden operasyonda arazi arama tarama faaliyeti esnasında PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucunda ağır yaralanan Işık, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.