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Üs bölgesine sızmak isteyen teröristlere yönelik hava harekatı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:49

HAKKARİ (AA) - Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinden ilçenin Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik Türk savaş uçaklarınca düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylelikle harekatta şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Yılbaşından bu yana Hakkari ve çevresindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı ise 168'e ulaştı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinden Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik Türk savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendiği belirtilmişti.

Harekat sonucu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, yılbaşından bu yana Hakkari ve çevresindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 166'ya ulaştığı açıklanmıştı.



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