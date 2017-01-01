Adana'da 41 arı kovanı çalındı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 41 arı kovanı çalındı.
Müminli Mahallesi'nde arıcılık yapan Ali Küngür, 185 kovanından 41'nin çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu.
Polis ekipleri, kovanların bulunduğu alana giderek hırsızların alırken düşürdüğü bazı kovanlarda parmak izi çalışması yaptı.
Bu sırada arıların polis ekiplerinin etrafını sarması nedeniyle güvenlik güçleri zor anlar yaşadı.
Küngür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıldır arıcılık yaptığını, en iyi kovanlarının çalındığını belirterek zararın 12 bin lira olduğunu kaydetti.
Şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.