Ağrı Dağı'nda terör operasyonu

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IĞDIR (AA) - Ağrı Dağı'na PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda yaşam malzemesi ve bomba yapımında kullanıldığı belirtilen materyaller ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando ve özel hareket polislerinin katılımıyla Ağrı Dağı Kadı Tepe bölgesinde operasyon düzenlendi.

Yaklaşık bin personelin katıldığı operasyonda, PKK terör örgütü tarafından kullanıldığı belirlenen sığınak, mağara ve barınak olarak kullanabileceği tespit edilen alanlar arandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ve bomba yapımında kullanıldığı belirlenen pik, akü, kablo gibi materyaller ele geçirildi.