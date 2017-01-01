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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık:

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:07
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık:

MANİSA (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bu ramazan ayında nasip olursa her biri yaklaşık 15 bin ton gibi, 3 büyük gemi, yani her bir gemi 3 milyon insana bir ay yetecek kadar gıda taşıyacak. Bir kısmını Somali'ye, bir kısmını Yemen'e, bir kısmını da Güney Sudan'a göndereceğiz." dedi.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Toplumsal Hizmetler Koordinatörlüğünce Manisa Şube Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Kızılayı Şube Afet Yönetim Semineri"ne katılan Kınık, öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kınık, seminerin Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünün müdahale alanında bulunan İzmir, Manisa, Antalya. Burdur, Isparta, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyon ve Kütahya'daki 103 şubeye yönelik olduğunu söyledi.

Seminerde teorik bilgilerin yanı sıra afetlerde beslenme, barınma ve haberleşme modüllerinden oluşan uygulama eğitimleri verileceğini bildiren Kınık, bu programların şubelere yönelik, afetlere müdahale ve hazırlık kapsamında yaygınlaştırılacağını vurguladı.

Türk Kızılayının ülke çapında yaygınlaştırdığı afet müdahale ve lojistik sistemleriyle dünyanın en iyi afet örgütlenmelerinden birine sahip olduğunu vurgulayan Kınık, şöyle konuştu:

"Türk Kızılayı, 8 bölgesel ile 25 yerel afet müdahale ve lojistik merkezleri sayesinde en kısa sürede afet alanına ulaşır. Afet sonrası bölgedeki acil ihtiyaçları karşılayan Türk Kızılayı, beslenme alanında ise mobil ekmek fırını, mobil mutfak ve mobil ikram araçlarıyla kaliteli ve hızlı hizmetle afetzedelerin yanında olur. Ankara ve Erzincan'da çadır işletmesi ve üretim atölyesi bulunan Türk Kızılayı, yurt içi ve yurt dışı insani yardım çalışmalarında uzun süreli kullanılabilen afet çadırlarının yanı sıra ihtiyaca yönelik özel çadırlar da üretmektedir."

- "Kan bağışı için ramazan aylarında duyarlılık bekliyoruz"

Kınık, bir soru üzerine, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu ve belli bir seviyede tutulması gerektiğini kaydetti.

Kış aylarında stoklarda ciddi azalma yaşandığını anlatan Kınık, ocak ayındaki sıkıntının, yapılan çağrıyla alınan ciddi orandaki bağışla giderildiğini dile getirdi.

Aynı şekilde riskli bir döneme yaklaşıldığını belirten Kınık, "Ramazan ayında biz kırmızı alarm veririz. Vatandaşlarımızdan özellikle ramazan aylarında duyarlılık bekliyoruz. Oruç tutmak, kan vermeye mani değil. Ülkemizde 250 noktada kan bağışı topluyoruz, iftar saatine göre ayarlayacağız. İsteyen vatandaşlarımız, kendilerini iftardan sonra iyi hissettikleri dönemde kan bağışı yapabilirler." dedi.

- Ramazanda yardım kampanyası

Bu yıl da yurt içi ve yurt dışı yardımların artarak devam edeceğini söyleyen Kınık, vatandaşların, ramazanın bereketini köprü vazifesini gören Türk Kızılayı ile paylaşarak, yoksullara yardım eli uzatabileceğini bildirdi.

Vatandaşların 2868 kısa mesaj hattına "bağış" yazarak göndermeleri durumunda 10 lira bağışlayabileceğini belirten Kınık, ayrıca isteyenlerin, Türk Kızılayının web sayfasındaki çeşitli bağış kampanyalarına katılabileceğini ifade etti.

Türk Kızılayının millete ait bir kuruluş olduğunu, gelecek yıl 150. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dışında açlık ve kuraklık çeken, özellikle doğu Afrika ve Yemen'de yaklaşık 20 milyon insana büyük bir yardım seferberliği halindeyiz. Bu ramazan ayı içerisinde nasip olursa her biri yaklaşık 15 bin ton gibi, 3 büyük gemi, yani her bir gemi 3 milyon insana bir ay yetecek, besleyecek kadar gıda taşıyacak. Bir kısmını Somali'ye, bir kısmını Yemen'e, bir kısmını da Güney Sudan'a göndereceğiz. Türkiye içerisinde de geçtiğimiz yıl 100 bin aileye, yaklaşık 700 bin kişiye ulaştık. Özellikle terör mağduru vatandaşlarımıza geçen sene çok ciddi desteklerimiz oldu. Bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimiz devam edecektir."

Kınık, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilere rahmet, ailelerine sabır dilediklerini sözlerine ekledi.

Seminerdeki konuşmaların ardından Kınık, stantları gezdi ve yemek çadırında incelemede bulundu.

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