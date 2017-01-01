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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 2. Hürpedal Bisiklet Festivali'nin ikinci gününe Sarıgerme-Mergenli-Gökbel-Dalyan etabıyla devam edildi.

Ortaca Belediyesi Kent Konseyi ve Hürpedal Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen festival kapsamında, Türkiye'nin 20 ilinden gelen farklı yaş aralıklarındaki yaklaşık 250 bisiklet tutkunu pedal çevirdi. Etkinliğin ikinci gününde, Sarıgerme-Mergenli -Gökbel -Dalyan etabı geçildi.

Etabın ardından bisikletçiler Dalyan çarşısını gezerek alışveriş yaptı. Kaunos çay bahçesinde toplanan bisiklet tutkunları daha sonra Dalyan Kanalı'nda tekne turuna çıktı.





- "Ekoturizme katkımız olsun istiyoruz"





Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Sevgi Kirak, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali yılda iki defa olarak, geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Festivalin ilkini ekim ayında düzenlediklerini hatırlatan Kirak, "Şu an ikincisini düzenliyoruz. Geleneksel hale getirmek istiyoruz. Ekoturizme, alternatif turizme katkımız olsun istiyoruz. İnsanları getirip, bir saat tekne turu, bir saat Aşı Koyu, bir saat Yuvarlak Çay'da gezdirmemiz insanlara yetmiyor. Önemli olan döndükten sonra çevrelerine anlatmaları ya da tekrar burada tatil yapmaları." dedi.

Karadeniz Ereğli'den festivale katılan Timur Hasman da, Dalyan'a ilk defa geldiğini belirtti. Bisiklet festivalleriyle Türkiye'nin birçok yerini gezdiğini dile getiren Hasman, "Bu taraflara gelmemiştim. 18 kişilik bir grup halinde geldik. Yılda birkaç festivale katılıyoruz. Gezdiğimiz rotalar çok güzeldi. Hepimizin kendimize ait aracı var. Ama biz genelde bisikletle hayatımızı idame ediyoruz. Çünkü trafikten oldukça bıktık." diye konuştu.

Festival, yarınki Sarıgerme-Aşı Koyu etabıyla tamamlanacak.