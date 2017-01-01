Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

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SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Hiç düşünür müydünüz Temel Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun bir araya geleceğini. Eğer Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu bir araya geldiyse, bilin ki bu sistemin başarısından, gereğinden dolayıdır." dedi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki belediye parkında vatandaşlarla buluşan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılan referandum sonrasında Türkiye'nin istikrarlı hükümetler dönemine geçeceğini söylediklerini, bu konuda herkesin mutabık olduğunu belirtti.

Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye uzlaşma getireceğini, bu değişikliğin bir tek partinin projesi olmadığını, milletin ortak talebi olduğunu vurgulayarak, referanduma katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Bu sistemin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu referandum sonrasında bir araya getirdiğine dikkati çeken Yılmaz, "Hiç düşünür müydünüz Temel Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceğini. Eğer Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu bir araya geldiyse bilin ki bu sistemin başarısından, gereğinden dolayıdır." diye konuştu.

Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye faydası olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Artık kavgalar azalacak, sert dille konuşmalar azalacak. Türkiye'nin dört bir tarafından her bölgesinden oy almak lazım ki hükümete gelebilesin. Bunun için de 80 milyonu kucaklamak gerekiyor. Bu neyi gerektiriyor 80 milyona ayrım yapmaksızın hizmet götürmek gerekiyor. Bu bakımdan vermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye düne nazaran daha güçlenmiştir, düne nazaran yarına daha umutla bakıyordur. Bu başarının gerçek sahibi de bu aziz millettir. İnşallah yarınımız bugünden çok daha iyi olacaktır."

- "CHP millete benzeyecek"

Daha sonra Suşehri ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, Türkiye'nin artık istikrarlı hükümetlerle yönetileceğini söyledi.

Bundan sonra herkesin konuşmasına dikkat edeceğinin altını çizen İsmet Yılmaz, "CHP de millete benzeyecek. Şu anda CHP'nin hafif biraz rahatsızlığı varsa 'ben kendi halimden memnundum, değişmek istemiyordum, bundan sonra değişmek zorunda kalacağım.' diyecek. Niye değişecek? Millete benzeyecek. Bizim değerlerimizi kendi değerleri gibi kabul edecek, bunun zararı var mı? Yok. Dolayısıyla yarın bakılacak kim millete daha çok benzerse kim milletin içinden çıkmışsa kim millete daha çok güven verirse bugün AK Parti, yarın MHP, diğer gün CHP ama buna millet karar verecek ve o da yönetecek." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Yılmaz daha sonra Akıncılar ilçe meydanında vatandaşlarla buluştu.







