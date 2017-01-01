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Üniversiteyi kızıyla bitirdi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:58
Üniversiteyi kızıyla bitirdi

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümünde eğitim gören 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Handan Çetir, aynı bölümde eğitim gördüğü kızı 27 yaşındaki Hande Çetir ile dereceyle mezun oldu.

KBÜ kampüsündeki bayrak alanında yapılan Safranbolu Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde, 14 programda binden fazla öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.

Bölüm birincisi olan Çetir, tören alanında belgesini bölüm ikincisi olan kızı Hande Çetir birlikte aldı. Aynı zamanda okul üçüncüsü de olan Çetir, kızıyla kep atarak mezuniyetini kutladı.

Anne Çetir, gazetecilere yaptığı açıklamada, okula kayıt olma süreçlerini anlattı.

Severek ve isteyerek okuduklarını dile getiren Çetir, "Herhalde biraz da yeteneğimiz olduğu için başarılı olduk. Bu bölümü okumak için yetenek ve istek şart. Önce yetenek sonra istek. Tatlı bir rekabetle okulumuzu bitirdik. Okumanın yaşı yok. Benim gibi yaşlarda olan bayanlar üniversite okumasalar bile sürekli kitap okumalarını tavsiye ederim. Halk eğitim ve belediyelerin açmış olduğu çeşitli kurslar var. Boş vakit geçirmesinler. Televizyonlarda gereksiz programlar izleyerek vakitlerini öldürmesinler, kendilerini geliştirmeye çalışsınlar." diye konuştu.

Kızıyla eğitim gördüğü için gururlu olduğunu belirten Çetir, "Bu benim için unutulmaz bir anı ve hatıra olacak. Kızımla birlikte 4 yıllık okumayı düşünüyoruz ama yapamasak da kızımla birlikte geleneksel el sanatları üzerine bir atölye açmayı düşünüyoruz. Okulda yaşadıklarımız, çevreden ve hocalarımızdan gördüğümüz saygı bizi mutlu etti. Hep takdir ettiler. Gençlere örnek olmaya çalıştık. İnşallah güzel örnek olmuşuzdur." ifadelerini kullandı.

Hande Çetir ise annesiyle aralarında tatlı bir rekabet olduğuna değinerek, kendisinin ikini olduğunu, birinciliği annesine verdiğine dile getirdi.

Annesinin birinci olmasından gurur duyduğunu aktaran Çetir, "Ben daha önce üniversite okuduğum için tekrar 2 yıllık bir üniversite okumayı istememiştim. Annem okumak isteyince ben de onunla birlikte okumayı istedim. Buraya gelince de bölümümü sevdim. Allah nasip ederse burayı da annemle birlikte 4 yıllığa tamamlamak istiyoruz."

- "Sıra Dışı Okurlar 7" belgeseline konu olmuştu

Çetir, Kültür ve Turizm Bakanlığının hayat hikayelerini "Sıra Dışı Okurlar 7" adıyla belgeselleştirdiği, kitap okumanın yaşı ve mazereti olmadığını, koşulların zorlanabileceğini gözler önüne seren ve bulundukları illerdeki halk kütüphanelerinin müdavimleri olan dört "kitap kurdu"ndan birisi olmuştu.


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