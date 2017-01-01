Umutla denize düştüğü sanılan oğlunu bekliyor

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ORDU (AA) - Abhazya'da yaklaşık 4 ay önce denize düşerek kaybolduğu sanılan 17 yaşındaki Bahadır Türkyılmaz'ın annesi Safiye Çetin, her gün deniz kenarına giderek oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor.

Yaklaşık 2 yıl balıkçı teknesinde çalışan ve Karadeniz’de balık avına katılan Ordulu balıkçı Türkyılmaz, 4 ay kadar önce Abhazya açıklarında avlanırken bir anda kayboldu. Denize düştüğü sanılan Türkyılmaz'dan o günden bu yana haber alınamıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 10 yıl önce eşinden boşanmasının ardından yaşamını 2 oğluyla sürdüren Çetin, oğlunun kaybolmasının ardından acı dolu günler yaşıyor.

Her gün deniz kenarına giden Çetin, denize düşmeden birkaç gün önce oğlundan gelen fotoğraflara bakarak ağlıyor. Acılı anne, ilk kez oğlundan ayrı Anneler Günü geçirecek olmanın burukluğunu ve üzüntüsünü yaşıyor.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun memleketine dönmesine 2 gün kala kötü haberi aldıklarını söyledi.

Denize düştüğünün söylendiğini ama düştüğünü gören de olmadığına dikkati çeken Çetin, "4 aydır çocuğumdan haber alamıyorum. Denize düştüyse cesedi de çıkmadı. Gemiden kıyafetleri geldi ama yeni kıyafetleri içinde yok. Düştüyse o kıyafetleriyle mi düştü?" ifadesini kullandı.

Yetkililerden yardım isteyen Çetin, "Kardeşiyle birlikte ikimiz hiçbir şey yapamıyoruz. 4 aydır oğlumun sesini duyamıyorum. Allah rızası için bana yardım edilmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımıza çocuğumun da fotoğrafının olduğu bir mektup yolladım. Cumhurbaşkanımızdan bana yardım etmesini bekliyorum." diye konuştu.

Çetin, oğlunun kaçırılabileceği ihtimali de olduğunu belirterek, "Çünkü yaşamayı seven bir çocuktu. Kendini atacak bir çocuk değildi." dedi.

- "Deniz kenarında çocuğumun yolunu gözlüyorum"



Oğlunun kendisini gemideyken aradığını, sesinin kötü geldiğini aktaran Çetin, birbirlerine sadece hal hatır sorduklarını, o günden beri sesini duyamadığını anlattı.

Her gün Karadeniz sahiline gelerek denizi izlediğini dile getiren Çetin, "Her gün buraya geliyorum, deniz kenarında çocuğumun yolunu gözlüyorum. Çocuğum gelecek diye umutla bakıyorum ama 4 aydır yok. Yarın Anneler Günü. İlk defa Anneler Günü'nü yavrumdan ayrı geçiriyorum." diyerek gözyaşı döktü.



