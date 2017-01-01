Vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi 64 yaşındaki Sadık Kazan'ın cenazesi şehir mezarlığında defnedildi.
Cenazeye Kazan'ın yakınlarının yanı sıra Azdavay Kaymakam Vekili Nebi Çanga, Azdavay İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Sinan Tanır, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş, Kıbrıs gazileri Mehmet Koç ve Cemil Gökçen ile vatandaşlar katıldı.
Azdavay Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kazan'ın cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.