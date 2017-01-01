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BURDUR (AA) - Kuruyan göllere dikkati çekmek amacıyla Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen Göllerarası Basketbol Turnuvası başladı.

Burdur Gölü kıyısında bulunan basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 14 takım katılıyor. Karşılaşmada takımlar, 15 dakika süreyle tek potada 3'e 3 olarak mücadele ediyor.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, karşılaşmalardan önce yaptığı konuşmada, Burdur olarak sporla sosyal sorumluluk projelerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Bu yıl turnuvaya katılımı sınırlı tuttuklarını ifade eden Ercengiz, gelecek yıldan itibaren turnuvayı uluslararası düzeye taşımaya çalışacaklarını belirtti.

Turnuvada en büyük kazancın dostluk ve verdikleri mesaj olduğunu aktaran Ercengiz, "Burdur Gölü can çekişiyor. Bunun sesine, çığlığına kulak vermek zorundayız. Şu anda hacminin yüzde 40'ını kaybetti. Her geçen gün de kaybetmeye devam ediyor. Bizim çabamız bize miras olmayan, bir sonraki kuşaklara emanet olarak taşıdığımız doğayı, gölü, Burdur'umuzu en iyi şekilde bir sonraki kuşağa taşıyabilmek. Turnuvamızda bütün takımlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Turnuva öncesinde ünlüler karması ve basın karması bir maç yaptı. Daha sonra ise turnuvanın ilk gün mücadeleleri başladı.

İlk gün sonuçları şöyle:

A Grubu:

Bafa Gölü-Köyceğiz Gölü: 7-9

Burdur 2-Manyas Gölü: 8-1

Köyceğiz Gölü-Burdur 2: 5-8

Manyas Gölü-Bafa Gölü: 3-17

Bafa Gölü-Burdur 2: 13-6

Manyas Gölü-Köyceğiz Gölü: 1-15

B Grubu:

PamukkaleTravertenleri-Van Gölü: 13-14

Sapanca Gölü-Van Gölü: 12-9

PamukkaleTravertenleri-Sapanca Gölü: 14-11

C Grubu:

Eğirdir Gölü-Abant Gölü:7-9

İznik Gölü-Abant Gölü:4-10

Eğirdir Gölü-İznik Gölü:10-7

D Grubu:

Küçükcekmece Gölü- Salda Gölü: 9-6

Burdur 1-Tuz Gölü: 5-11

Salda Gölü-Burdur 1: 13-7

Tuz Gölü-Küçükçekmece Gölü: 11-7

Küçükçekmece Gölü-Burdur 1:11-6

Tuz Gölü-Salda Gölü: 15-11

Turnuva yarın yapılacak yarı final ve final maçları ile sona erecek.