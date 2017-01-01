KOCAELİ (AA) - Türkiye ATV Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başladı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Eğreltidüzü Yaylası'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde sıralama yarışları gerçekleştirildi.
Toplam 20 sporcunun katıldığı sıralama yarışlarında S1 (649cc), S2 (650cc) ve S3 (2Çeker) sınıflarında yapay ve doğal engellere karşı zaman mücadelesi verildi.
Sıralama yarışının en hızlı ismi, Kartepe Motosiklet Kulübü’nden Osman Şengül oldu. Genç sporcu parkuru, 06.05.25'lik derecesiyle rakiplerinin önünde bitirdi. Şengül'ü, Haktan Özkul ve Yusuf Sayar takip etti.
Yarın sona erecek yarışlarda, sporcular parkurda S1, S2 ve S3 sınıflarında mücadele edecek.