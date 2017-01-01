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Uzungöl'deki yangın

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:33
Uzungöl'deki yangın

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, turizm merkezi Uzungöl'de çıkan yangında restoranı hasar gören otelde incelemelerde bulundu.

Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve ilgililerle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi olan Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl Mahallesi'ne geldi.

Uzungöl'deki faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Yavuz, 10 Mayıs’ta restoran bölümünde yangın çıkan oteli ziyaret etti.

Otel sahibi Hilmi ve Dursun İnan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yavuz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada, Uzungöl'deki tesiste Vali Yavuz başkanlığında turizm konulu toplantı gerçekleştirildi.

Yavuz'un kurum müdürlerinden çalışmalarıyla ilgili brifing aldığı toplantıda turizm sezonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

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